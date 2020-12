Stasera in tv 4 dicembre, sul canale Iris in seconda serata il film Scommessa con la morte con Clint Eastwood

04 dicembre 2020 a

E' Scommessa con la morte il film in programma stasera in tv, 4 dicembre, in seconda serata sul canale Iris a partire dalle ore 23.10. Si tratta di un poliziesco realizzato nel 1988, produzione americana, la regia è a cura di Buddy Van Horn. Nel cast troviamo Clint Eastwood, Liam Neeson, Patricia Clarkson, Evan C. Kim. Torna di nuovo in azione l'ispettore Callaghan. Deve dare la caccia a maniaco assassino che sta ammazzando tutti i componenti della troupe di un film dell'orrore del celebre registra Peter Swan. Esiste la lista con i nomi delle sue vittime e all'interno c'è anche quello di Dirty Harry.

