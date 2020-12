Stasera in tv venerdì 4 dicembre 2020, il film "Outcast - L'ultimo templare" su Rai4: la trama

04 dicembre 2020 a

“Outcast - L’ultimo templare”, è il film di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) di questa sera venerdì 4 dicembre in prima serata alle 21.10.

Nicolas Cage e Hayden Christensen vestono i panni di due ex cavalieri crociati, divenuti avventurieri, sullo sfondo della Cina del XII secolo.

Quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, le uniche speranze di salvezza del giovane principe sono riposte nel riluttante guerriero crociato Arken e in Gallain, un leggendario crociato diventato un bandito. Un film per gli appassionati del genere e non solo.

