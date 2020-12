Stasera in tv 4 dicembre, su Italia 1 torna Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

04 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 4 dicembre, su Italia 1 nuovo appuntamento con Freedom oltre il confine. Programma di divulgazione, condotto da Roberto Giacobbo, inizio alle ore 21.20. Vediamo di cosa si occuperà la puntata di questa sera. Si comincia dagli Stati Uniti: l'Eldorado è stata soltanto una leggenda? In Nevada c'è un luogo che ha questo nome e qui un tempo sorgeva un ricco giacimento d'oro. Ma ora cosa c'è dentro le miniere abbandonate? Poi spazio agli extraterrestri: possibile che siamo davvero l'unico pianeta con esseri viventi? La scienza continua a cercare risposte e lo fa con mezzi sempre più sofisticati come l'Srt, il radio telescopio più grande d'Europa che è in Sardegna. Viaggio tra Egitto, Perù e Centro Italia alla scoperta dei legami tra le pietre e le stelle. Esistono prove dell'esistenza dell'aldilà?

