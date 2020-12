Bake off italia 2020, stasera 4 dicembre su Real Time il vincitore. Anticipazioni sulla finale: 100 pezzi dolci da realizzare

Il baking talent sceglie fra Monia, Sara e Philippe

Siamo alla finale di Bake Off Italia 2020 che va in onda stasera venerdì 4 dicembre 2020 su Real Time (canale 31 del Dtt), ore 21.20. Puntata numero 100, la quattordicesima di questa ottava edizione, per il baking talent condotto da Benedetta Parodi. Ospite speciale Sal De Riso, da Minori in Costiera Amalfitana (Salerno). I tre finalisti sono Sara, Monia e Philippe e dovranno preparare 25 monoporzioni di quattro diversi tipi di preparazione, in modo proprio da realizzare alla fine 100 pezzi dolci.

Nella Prova Tecnica i concorrenti si misurano sulla Ricotta e Pere di Sal De Riso.

Il percorso prevede che dopo le prime due prove i giudici eliminano uno dei tre concorrenti. Poi i due che rimangono presenteranno i loro cavalli di battaglia.

