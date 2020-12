Stasera in tv 4 dicembre, su Rete 4 torna Quarto Grado: i casi Genovese e Vannini. Le anticipazioni

04 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 4 dicembre, su Rete 4 dalle ore 21.20 torna Quarto Grado, il programma che si occupa prevalentemente dei gialli italiani, ma anche dei fatti di cronaca. Ovviamente alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa sera al centro della puntata nuovamente il caso di Alberto Genovese, imprenditore di Milano arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni. Restano molte ombre sulle feste che si facevano sulla Terrazza Sentimento. Quarto Grado vuole capire se ci sono stati altri episodi di violenza e perché Genovese abbia contattato la ragazza dopo l'accaduto. Nella puntata di questa sera si parlerà anche del caso di Marco Vannini, aveva venti anni quando fu ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Nel processo d'Appello bis Antonio Ciontoli, padre della ragazza, è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario. Nove anni e 4 mesi per i due figli Martina e Federico e per la moglie Maria Pezzillo. Ma ancora restano molte incongruenze sulle deposizioni della famiglia, a partire da quelle di Martina. Ovviamente non saranno gli unici due argomenti della puntata di questa sera.

