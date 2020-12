Mapv 2020, Nicole Soria in foto con Roberto: "Un miliardo di cuori". Lui: "Qualsiasi cosa per te". Chi è l'uomo della dedica

L'ex moglie di Andrea Ghiselli su Instagram scatena i follower

04 dicembre 2020 a

a

a

Nicole Soria, continua la caccia al nuovo fidanzato, il cui nome non è stato ancora rivelato. L'ex moglie di Andrea Ghiselli in Matrimonio a prima vista 2020, ha adesso un suo account Instagram dove è apparsa insieme a un uomo.

"Posso ringraziare l’ideatore e gestore della @nicolesoriafanpage con un miliardo di cuori? @robertoogobbi ha risposto ad ogni singolo direct, creato contenuti, gestito crisi politiche e, soprattutto, MI HA SOPPORTATO! Ti voglio bene sono una ragazza fortunata", dice a tutti Nicole sul post.

Poi la risposta di Roberto: "Grazie a te cuore! Lo sai che io ti adoro e che fare qualsiasi cosa per te!" . I follower si interrogano se fra i due ci possa essere del tenero. Poi Nicole in risposta a una fan in un altro post dice che "presto rivelerà il nome del nuovo fidanzato", l'attesa continua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.