Uomini e Donne, Davide Donadei e il post con dedica a Beatrice: "Mi fido, l'unica". I fan "Questo è amore"

Il ragazzo pubblica video e foto su Instagram con parole di ammirazione per la ragazza

Davide Donadei e la storia con Beatrice. I fan commentano su Instagram "Questo è amore" e postano cuori e commenti riferiti al feeling fra il tronista e la corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5.

Nella puntata del 3 dicembre 2020, è andata in onda la loro esterna e sul proprio account ufficiale, Davide ha postato parte dei video e poi ha pubblicato una foto con una dida molto esplicita: "Sei l'unica persona di cui mi fido già tanto". Poi c'è un "Per sempre?". E i fan si scatenano. Davide è diviso fra Chiara e Beatrice anche se sembrano non esserci dubbi sulla sua preferenza.

