Bake Off Italia 2020, premio da sogno per il vincitore: stasera 4 dicembre sapremo a chi va fra Philippe, Monia e Sara

Il verdetto su Real Time in prima serata

04 dicembre 2020 a

a

a

Bake Off Italia 2020, stasera venerdì 4 dicembre 2020 la finale del talent dedicato al mondo del bakery. Appuntamento su Real Time in prima serata. Bake Off è all'edizione numero 8 ed è partito il 4 settembre. Il premio di Bake Off Italia – Dolci in forno, condotto da Benedetta Parodi. è importante. Intanto il prestigio di eleggere chi, fra i sedici concorrenti, è il miglior pasticciere amatoriale d'Italia. In finale ci sono Monia, Sara e Philippe. Il vincitore avrà l’opportunità di pubblicare il proprio libro di ricette: dalla sesta stagione, però, il premio è cambiato e consiste nel fare un viaggio firmato Secret Escapes in una destinazione da sogno a scelta per il vincitore e altre due persone.

Il programma trae ispirazione dalla trasmissione originale The Great British Bake Off trasmesso su BBC.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.