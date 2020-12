Bake Off Italia 2020, Philippe Chini l'outsider della finale: chi è il ragazzo che ama la natura e prepara dolci per conquistare le donne

Stasera 4 dicembre su Real Time l'ultima sfida del talent

Philippe Chini è chiamato "l'outsider" nella finale di Bake Off Italia 2020 in onda stasera venerdì 4 dicembre 2020. Gareggerà nel talent in onda su Real Time in prima serata, contro Monia De Carolis e Sara Moalli.

Philippe ha 25 anni ed è un fisioterapista di Trento, ed è amante della natura come mostra nell'ultimo post sull'account Instagram.

Ama le donne e non ne fa segreto. Il ragazzo è solito preparare dolci e torte proprio per conquistare più donne. Il giovane pasticciere infatti utilizza le sue creazioni per trovare la sua anima gemella. Attualmente infatti Philippe è single.

