Bake Off Italia 2020, Benedetta Parodi: i travestimenti nelle foto di Instagram. Bella e sensuale per la finale di stasera 4 dicembre

Benedetta Parodi è la conduttrice, sempre più ammirata, di Bake Off Italia 2020 che stasera, venerdì 4 dicembre, vedrà la finale su Real Time in prima serata.

Sapremo chi tra Sara, Philippe e Monia è il miglior pasticciere amatoriale d'Italia. Benedetta da parte sua posta sul proprio account Instagram ha postato delle delle foto con un post d'invito a guardare la trasmissione di questa sera.

Non manca la sensualità, insieme alla simpatia negli scatti delle vigilia dove si mostra nei "travesitimenti". Parodi dice che "non sarà solo la finale di BakeOffItalia ma sarà anche la puntata numero 100. Quante ne abbiamo combinate! Ecco alcuni dei travestimenti più divertenti in queste otto fantastiche edizioni". E piovono apprezzamenti dei fan.

