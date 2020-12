X Factor 2020, la vendetta dei Melancholia: il nuovo album è una bomba. Ascolta Leon

04 dicembre 2020 a

Non si placa sui social la polemica per l'eliminazione del gruppo dei Melancholia dall'edizione 2020 di X Factor. Secondo fan e utenti la band meritava la finale del talent e forse anche anche di vincerla. Nella serata della semifinale, venerdì 3 dicembre, sono fioccati i commenti polemici e di critica al programma. Ma è stata anche esaltata l'uscita dell'album What are you afraid of? composto da nove pezzi molto vari: Léon, Cellar Door, Rant, Mr. Murphy, Venom, Alone, Trapped, I'm giving up, black hole. Secondo i fan si tratta di un album bomba. Sono moltissimi quelli che non hanno dubbi: i vincitori morali del talent sono loro. Clicca qui per ascoltare Leon.

