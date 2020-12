Uomini e Donne, Sophie si sbilancia fra Matteo e Antonio. Protagonisti anche Armando e Davide, anticipazioni venerdì 4 dicembre

04 dicembre 2020 a

Uomini e Donne di oggi, venerdì 4 dicembre su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi, va in onda con l'ultima puntata della settimana e vedrà tra i protagonisti Davide Donadei che, dopo una discussione con Chiara, riceverà la videochiamata della mamma e del fratello con momenti di emozione. Attesa per Sophie Codegoni che prenderà a lungo la scena. La ragazza esce sia con Matteo che con Antonio. Sophie ha organizzato uper il compleanno di Matteo esterna regalandogli anche un libro con una dedica. Esterna a cavallo con Antonio. La tronista lo accusa di essere stato troppo arrogante. In puntata Antonio le chiederà scusa. Sophie riflette su chi sia.

Non mancherà, ovviamente, Gemma Galgani che racconta la serata vissuta con Maurizio, Poi c'è Armando che dopo aver chiuso la conoscenza con Brunilda (sta uscendo anche con Riccardo Guarnieri ) e con Marianna che si è dichiarata per Gianluca De Matteis, si confronterà con Lucrezia Comanducci che è l’unica con cui ha deciso di portare avanti la conoscenza. Al centro dello studio, tra Armando e Lucrezia ci sarà una discussione.





