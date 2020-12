Beautiful, le anticipazioni della puntata di oggi 4 dicembre

04 dicembre 2020 a

Anche oggi in tv, 4 dicembre, alle ore 13.40 appuntamento con la telenovela Beautiful. Come al solito la puntata andrà in onda subito dopo il tg, a partire dalle ore 13.40. Diamo un'occhiata alle anticipazioni per cercare di capire cosa accadrà nell'episodio di oggi. Bill cerca di confortare Katie: la invita a combattere in tutti i modi per il suo bene e per Will. Intanto Eric e Quinn parlano di Hope, ma non sanno cosa sta accadendo a Katie. Eric ribadisce che non ha alcuna intenzione di perdonare Shauna e Flo per aver causato tanto dolore a Hope. Fuller pronuncia un accorato appello per le due donne e chiede a suo marito di perdonarle.

