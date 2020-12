X Factor 2020, la gioia di Blind su Instagram per la finale conquistata: "Non riesco a crederci"

04 dicembre 2020 a

Gioia social di Blind, l'artista di Perugia che ha conquistato la finale di X Factor 2020, dopo una semifinale intensa in cui è stato costretto anche allo spareggio con Mydrama, poi vinto grazie alla valutazione dei giudici (3-1). Franco Popi Rujan, questo il suo vero nome, pubblica sul suo profilo Instagram una foto in cui è molto sorridente e l'accompagna con un breve ma diretto post: " Giuro che mi sto applicando. Come il mio sorriso dimostra ancora non riesco a crederci. Siete in finale con me". Naturalmente la foto piace ai fan che la premiano con 35mila like e una lunga serie di commenti. Franco su Instagram ha 153mila follower.

