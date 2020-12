L'Eredità, Massimo Cannoletta rientra stasera grazie a un bonus: cosa dice il regolamento. Insinna, soprannome per il campione

Attesa per il ritorno su Rai1 dopo la sconfitta del giorno precedente

Attesa il ritorno di Massimiliano Cannoletta a ’L’Eredità’ su Rai1. Appuntamento stasera, venerdì 4 dicembre 2020, per vedere come sfrutterà l'opportunità il super campione dopo la sconfitta della puntata precedente, con Karen campionessa anche se poi non ha centrato la soluzione della Ghigliottina.

Cannoletta ha vinto fino ad ora più di 200 mila euro, e giovedì è stato escluso dall'accesso al Triello. Il conduttore Flavio Insinna, con un colpo di scena,. ha spiegato perché il concorrente leccese, ormai un personaggio, tornerà: "Grazie alle sette ghigliottine consecutive cui hai partecipato, per te è scattato un bonus che ti dà diritto a una ’vita', proprio come avviene nei videogiochi. Quindi sarai ancora con noi", ha detto ieri sera Insinna. ’Google vivente', come lo ha soprannominato il conduttore, ha dato quindi appuntamento a questa sera. I fan sono in attesa.

