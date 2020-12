Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: "Mettiamo in mezzo Flavio Briatore e poi me la vedo con gli avvocati"

Nuova discussione nella Casa più spiata d'Italia

04 dicembre 2020 a

a

a

Nuovo confronto fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello e Flavio Briatore è stato messo di nuovo in mezzo.

Ciò è avvenuto proprio perché Flavio Briatore venga tirato nuovamente in ballo. “C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”.

Elisabetta ha svelato a Giulia di avere chiesto specificamente alla produzione del programma di evitare di parlare ancora dell’affaire Salemi/Briatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.