X Factor 2020, Blind in finale dopo una serata di fuoco e la vittoria nello spareggio contro Mydrama | Video

Marianna Castelli 04 dicembre 2020

Il perugino Blind, artista della squadra Under Uomini di Emma Marrone, ha conquistato uno dei quattro posti della finale di X Factor 2020. Franco Popi Rujan, suo vero nome, ha 20 anni, è cresciuto a Ponte San Giovanni, quartiere popolare alle porte di Perugia. Blind significa "cieco, non guardare in faccia agli ostacoli, alle critiche". Nella sua prima audizione si presentò con Cuore Nero e incassò quattro si. Entrato nella squadra Under Uomini di Emma ha percorso le tappe del talet a colpi di inediti. Oltre a Cuore Nero, Cicatrici e Fatti Miei (clicca qui per ascoltare Cuore Nero). Ma anche nelle cover si è distinto, personalizzandole e adattandole al suo stile. Quella di ieri sera, 3 dicembre, è stata una semifinale complessa per Blind. Prima ha duettato con Madame proponendo Baby. Nella seconda manche ha proposto Como habla. E' stato costretto allo spareggio con Mydrama, vinto perché considerato dalla giuria "più pronto" dell'artista di Cremona per la finale di giovedì 10 dicembre. Qui il verdetto dello spareggio della semifinale.

