X Factor 2020, ecco i finalisti: Little Pieces of Marmelade, Casadilego, Naip e Blind

04 dicembre 2020

X Factor 2020: chi sono i quattro talenti che passano il turno e accedono alla finale di giovedì 10 dicembre? I Little Pieces of Marmelade, Casadilego, Naip e Blind. Conosciamo meglio i finalisti. I Little Pieces of Marmelade sono Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24. Vengono da Filottrano in provincia di Ancona. Daniele suona la batteria ed è la voce principale, Francesco chitarra e sinth. Elisa Coclite: si chiama così nella realtà Casadilego. E' una abruzzese e deve la sua grande passione per la musica al padre Massimiliano, famoso jazzista, e a sua mamma, cantante. Ha studiato pianoforte e chitarra. E' nata nel 2003 e quindi ha solo 17 anni. Naip invece di anni ne ha 29. Si chiama Michelangelo Mercuri, è di Lamezia Terme, ma ora vive a Bologna. Naip, sta per Nessun artista in particolare. E' un polistrumentista. Blind nella vita reale è Franco Popo Rujan ha 20 anni e vive a Perugia, nel popoloso quartiere di Ponte San Giovanni. L'unico suo sogno è quello di fare musica. Ha colpito da subito giudici e pubblico e nella finale sarà un osso duro. La finale in diretta su Sky Uno giovedì 10 dicembre alle 21.15.

