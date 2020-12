Covid, il professor Galli: "Sono stanco di dover consolare chi porta il virus a casa e vede morire genitori e nonni"

03 dicembre 2020 a

"Sono stanco di dover consolare chi ha portato il Covid a casa e per questo i genitori o i nonni sono andati nell'altro mondo". Spingono ulteriormente alla riflessione le parole del professor Massimo Galli, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, pronunciate durante Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento dell'emittente Nove condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Il professore spiega di non volersela prendere con gli italiani ma sottolinea che "siamo molto lontani dall'aver acquisito una comprensione della realtà del fatto che con un virus come questo non puoi entrare in trattativa". Clicca qui per vedere il video di Accordi&Disaccordi.

