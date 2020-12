Gianni Morandi alla vigilia di Qui e adesso: una vecchia foto insieme a Massimo Ranieri

03 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 3 dicembre, Gianni Morandi sarà uno degli ospiti di Qui e adesso, il nuovo programma televisivo di Massimo Ranieri. L'appuntamento è alle ore 21.20 su Rai 3, dal Teatro Sistina. Morandi ha voluto annunciare la partecipazione alla trasmissione dal suo profilo Instagram pubblicando una vecchia foto. Uno scatto in bianco e nero in cui il cantante e attore è in compagnia del collega, Massimo Ranieri. L'immagine è accompagnata da una frase che è soltanto un annuncio: "Stasera insieme in tv". Gli altri ospiti di questa sera saranno Giuliano Sangiorgi e Cristiana Dell'Anna. Non solo musica durante il programma, ma anche ricordi e confidenze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.