"Io, una giudice popolare al Maxiprocesso", Nino Frassica in un ruolo centrale: carriera e vita privata dell'attore siciliano

Donatella Finocchiaro è il personaggio centrale, ma c'è anche Nino Frassica. Finocchiaro veste i panni di una giudice popolare nel Maxiprocesso per la nuova docufiction di Rai1, in onda questa sera giovedì 3 dicembre 2020, in prime time. Protagonista dicevamo anche Nino Frassica nel ruolo del presidente della Corte Alfonso Giordano. ’Io, una giudice popolare al Maxiprocesso', vedrà il popolare attore, che l'11 dicembre festeggerà 70 anni, in una interpretazione che si annuncia magistrale.

Nino Frassica ha partecipato in veste di attore a più di 40 lungometraggi, soprattutto in ruoli comici. Oltre ai film comici, ha anche preso parte a Baarìa del regista Tornatore, presentato anche alla 66ª mostra del cinema di Venezia. L’ultima sua esperienza a livello attoriale è del 2018, nella commedia “Uno di Famiglia”. E' noto anche come conduttore radiofonico.

"Indietro Tutta! e Quelli della Notte' sono nel cuore di tutti e come attore il personaggio del maresciallo Cecchini in Don Matteo

Nino Frassica, nasce con il nome di Antonino a Messina l’11 dicembre del 1950. Debutta nel mondo televisivo intorno ai primi anni ’80. Mentre è impegnato in alcune esperienza a livello locale, viene notato da Renzo Arbore, che lo coinvolge in diversi programmai. Nel 1985 sposta Daniela Conti ma i due si separano 7 anni più tardi. Negli anni ’90 inizia con la conduzione: il primo programma è “Ritira il premio” di Rai 2. Successivamente arriva in Mediaset per condurre Colorado e su La7 per affiancare Piero Chiambretti nel programma “Markette”. Nino Frassica nel 2014 pubblica la sua autobiografia, che lui stesso definisce “70% vera, 80% falsa“.

"Io, una giudice popolare al Maxiprocesso", chi è Donatella Finocchiaro l'attrice che interpreta Caterina: carriera e vita privata

Frassica ha anche avuto una prolifica attività come autore di libri, il suo ultimo lavoro si intitola “Novella Bella”. .Ha anche esperienza nel mondo musicale: il Disco Meravigliao di Renzo Arbore vede infatti la sua partecipazione. La sua esperienza lavorativa per la quale è più conosciuto è senza dubbio quella che lo vede vestire i panni del Maresciallo Cecchini in Don Matteo che interpreta dal 1999, accanto a diversi attori tra cui Simone Montedoro.



Nino Frassica è attualmente sposato con una ex attrice a luci rosse conosciuta come”Blondie”, ovvero Barbara Exignotis. Ora è impegnata nel teatro. I due hanno 25 anni di differenza, ma questo non rappresenta un problema. si sono sposati dopo oltre 10 anni di convivenza con rito civile. La moglie ha una figlia di 19 anni, avuta da una passata relazione mentre l’attore siciliano non ha figli.

