Le Iene, duro attacco di Selvaggia Lucarelli: "Parlano dei miracoli del plasma usando un uomo morto"

Nel giorno in cui tornano in tv, stasera 3 dicembre, Le Iene incassano il durissimo attacco di Selvaggia Lucarelli. La giornalista de Il Fatto Quotidiano e di Tpi, nonché giudice di Ballando con le Stelle, critica duramente la trasmissione di Italia 1. E lo fa in merito alla polemica sui presunti miracoli del plasma, pubblicando proprio un articolo di Tpi sulla storia di Alcide Bassi, diventato il maggior sponsor della cura al plasma, ma purtroppo dopo il suo decesso: "Mio padre, morto da 3 mesi ma sbattuto in Tv come simbolo della cura al plasma”, spiega la figlia Federica.

E Selvaggia rilancia e ci va giù dura: "Quindi le iene pubblicizzano i miracoli del plasma (che non funziona) utilizzando l’immagine di un uomo morto e la figlia dice che ai tempi l’ospedale di Padova ha fatto incontrare il padre con le Iene e non con i parenti. Sempre peggio".

