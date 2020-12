Stasera in tv 3 dicembre, su Italia 1 ci sono Le Iene: il caso Silvia Romano

03 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 3 dicembre, su Italia 1 torna l'appuntamento con Le Iene, a partire dalle ore 21.20. Se non ci saranno cambiamenti, la puntata sarà condotta da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Prime indiscrezioni sui servizi che verranno mandati in onda. Si tornerà ad affrontare il caso di Silvia Romano, rapita in Kenya e liberata dopo oltre 500 giorni di prigionia, in Somalia. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli raccolgono la testimonianza di una persona che sostiene di aver partecipato alle ricerche e che svela che poteva essere liberata prima. Ovviamente non manca il solito scherzo. Questa volta la vittima sarà il campione del basket Marco Belinelli, che è stato quasi rapito. Il servizio è di Nicolò De Devitiis.

