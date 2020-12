"Io, una giudice popolare al Maxiprocesso", chi è Donatella Finocchiaro l'attrice che interpreta Caterina: carriera e vita privata

03 dicembre 2020 a

a

a

Donatella Finocchiaro è il personaggio centrale del tv movie "Io, una giudice popolare al maxiprocesso", in onda su Rai1 stasera giovedì 3 dicembre 2020. Poco prima della messa in onda ha fatto un post pr i suoi fan su Instagram.

E' una attrice molto apprezzata e ha avuto numerosi riconoscimenti, è siciliana di Catania ed ha 50 anni. Dopo il suo film d’esordio ‘Angela‘ del 2002, Finocchiaro si è infatti fatta conoscere in tutto e per tutto dal grande pubblico. Ha partecipato a ‘Il regista di Matrimoni‘, ‘Baarìa‘, ‘Manuale d’amore 3‘, ‘To Rome with Love‘ e ‘Accabadora‘. Nel 2008, Donatella ha poi iniziato a partecipare in numerosi progetti sul piccolo schermo.

La Finocchiaro è stata protagonista di alcune serie tv come ‘Squadra Mobile‘ e ‘Trust‘. e del film tv ‘La stagione della caccia‘, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri.

Sentimentalmente parlando, Donatella Finocchiaro è stata sposata con Bruno Torrisi, celebre attore teatrale. Il loro matrimonio è però terminato dopo un anno dalle nozze. Nel 2011, l’attrice ha avuto poi una relazione con il regista Edoardo Morabito, da cui è nata la loro figlia Nina. Nel 2019, i due si sono però lasciati.

Nel tv movie è Caterina una giovane insegnante di Cefalù, soddisfatta della sua vita. È felicemente sposata con Salvatore, un piccolo antiquario e ha un figlio adolescente, Luca, appassionato di calcio. Un giorno la sua tranquilla quotidianità viene interrotta da una convocazione del tribunale di Palermo: è stata sorteggiata come giurata popolare nel Maxiprocesso. "Nel film - spiega la Finocchiaro - il maxiprocesso viene visto dal punto di vista di un giudice popolare, di una donna che improvvisamente si trova di fronte a un’enorme responsabilità: giudicare i mafiosi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.