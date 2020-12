Stasera in tv giovedì 3 dicembre 2020 su Rai5 "L'incoronazione di Dario" di Vivaldi: anticipazioni

03 dicembre 2020 a

"L'incoronazione di Dario" di Antonio Vivaldi, Rai Cultura propone stasera giovedì 3 dicembre alle 21.15 su Rai5. L'opera, messa in scena al Teatro Regio di Torino nel 2017, fu rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1717. A dirigerla è chiamato un grande specialista del repertorio barocco come Ottavio Dantone, impegnato anche al clavicembalo. La regia è affidata a Leo Muscato, che per l'allestimento ha immaginato un deserto arabo in cui un re ha sfruttato a lungo le risorse della terra, il petrolio, e il lavoro dei sudditi. "Abbiamo provato a ricostruire l’ambiente di un giacimento - dice il regista - senza esagerare nel dettaglio iperrealista, che mal si adatterebbe allo spirito barocco dell’opera".

Protagonisti sul palco sono Carlo Allemano (Dario), Sara Mingardo (Statira), Delphine Galou (Argene), Riccardo Novaro (Niceno), Roberta Mameli (Alinda), Lucia Cirillo (Oronte) e Veronica Cangemi (Arpago). Le scene e i costumi sono realizzate dall'Accademia Albertina di Belle Arti Torino, mentre le luci sono curate da Alessandro Verazzi.

Viene raccontata l'intricata vicenda della successione al trono di Ciro, re di Persia, fatta di inganni, sotterfugi e tradimenti,

