Stasera in tv giovedì 3 dicembre 2020, Rai Movie il film "Stronger - Io sono più forte" e su Rai Premium "il figlio della luna"

Prima e seconda serata dedicate alla Giornata internazionale delle persone con disabilità

03 dicembre 2020 a

a

a

Stasera, giovedì 3 dicembre Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedica prima e seconda serata alla Giornata internazionale delle persone con disabilità. Alle 21.10 Jake Gyllenhaal è il protagonista del film “Stronger - Io sono più forte”. Boston, 2013. Sopravvissuto all'attentato della maratona, Jeff si trova a dover convivere con una disabilità permanente. Avrà la forza per uscirne vincitore? Tratto dal libro "Stronger" di Jeff Bauman.

A seguire la pellicola francese “La famiglia Bélier”. In Bretagna, i Beliér vivono tranquillamente nella loro fattoria. Poi la figlia Paula, unica dei quattro a non essere sordomuta, scopre di essere una bravissima cantante. Come gestire l'inattesa novità?

Su Rai Premium (canale 25) alle 22.50 il tv movie “Il Figlio della Luna” che racconta la storia di Lucia, interpretata da Lunetta Savino, madre coraggio, e dell'amore per Fulvio, suo figlio, affetto fin dalla nascita da una rara malattia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.