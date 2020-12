Paolo Del Debbio, il cambio di look e di fisico del conduttore di Dritto e Rovescio

03 dicembre 2020 a

Non c'è niente da dire: il nuovo look di Paolo Del Debbio piace ai telespettatori di Dritto e Rovescio. Notevolmente dimagrito, barbetta brizzolata e capello meno ordinato del passato. Il conduttore della trasmissione di Rete 4 è sembrato un altro alla ripresa del programma, lo scorso autunno. Si sono persino diffuse strane voci sul suo stato di salute, al punto che è stato costretto a spiegare che non c'era niente di vero: il nuovo aspetto era soltanto il risultato della sua cura dimagrante. Ma c'è sicuramente anche la mano di qualcuno che lo ha indirizzato decisamente sul cambio di look, passando attraverso la perdita di quasi trenta chili (27 chili). Il risultato, come detto, piace.

