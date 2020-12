Stasera in tv 3 dicembre, su Rete 4 torna Dritto e Rovescio. Anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio

03 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 3 dicembre, su Rete 4, a partire dalle ore 21.20 va in onda il programma di approfondimento e dibattito condotto da Paolo Del Debbio: Dritto e Rovescio. Ancora una volta al centro della discussione la pandemia Covid 19, dai problemi sanitari a quelli economici che il Paese si trova ad affrontare alla vigilia del compicato periodo delle feste di Natale. La terza ondata è fortemente temuta e per questo il governo sta addirittura aumentando le restrizioni per il periodo delle festività. Gli ospiti di questa sera saranno il senatore Davide Faraone di Italia Viva; il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci; l'eurodeputata della Lega, Silvia Sardone e Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.

