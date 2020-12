Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia Pantini e il nuovo fidanzato: la sua verità in un video. Smentito l'ex marito Luca

03 dicembre 2020 a

Giorgia Pantini e il nuovo fidanzato. Anzi no, a sentire l'ex moglie di Luca Cantiano (i due erano sposati in Matrimonio a prima vista 2020) su Youtube, non c'è una nuova storia d'amore per lei.

La domanda è arrivata nella diretta sul canale di Marco Rompietti alla quale ha preso parte anche Nicole Soria, ex moglie di Andrea Ghiselli. Una domanda legittima visto che era stato proprio Luca nell'ultima puntata davanti agli esperti del programma di Real Time a dire che Giorgia "mi amava così tanto che la settimana dopo la separazione stava con un altro, comunque ci usciva".

Giorgia nella diretta di ieri sera è comparsa in grande forma, brindando (non a questa domanda, certo) con un bicchiere di vino rosso in mano: "Non ho alcun fidanzato, non c'è. Mi piacerebbe avere un compagno, ma questo non c'è", ha ripetuto in maniera molto papale.

