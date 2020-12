Stasera in tv 3 dicembre, su Rai 3 lo spettacolo di Massimo Ranieri: Qui e adesso. Anticipazioni e ospiti

03 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 3 dicembre, alle ore 21.20 è in programma Qui e adesso. Massimo Ranieri torna al Teatro Sistina per quattro puntate. Nel primo appuntamento gli ospiti sono Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi e Cristiana Dell'Anna. Ranieri e non si limitano alla condivisione del palcoscenico, ma anche a quella del camerino che sembra il posto ideale per chiacchiere e confidenze. Ovviamente, poi, i cavalli di battaglia dello storico artista. Sarà accompagnato dall'orchestra che da sempre lavora ai suoi concerti, ma anche da un corpo di ballo di giovani. A tutte le puntate parteciperanno i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.