Stasera in tv 3 dicembre, su Rai 4 il film Nemesi: la chirurga cambia il sesso del killer. La trama

Stasera in tv, 3 dicembre, su Rai 4 dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Nemesi. Si tratta di una pellicola del 2016, di produzione americana, francese e canadese, genere thriller. La regia è stata curata da Walter Hill, mentre gli attori principali sono Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia e Terry Chen. Un killer viene ingaggiato per uccidere il fratello di una importante chirurga estetica. La donna si vendica: cattura il sicario e pratica su di lui un intervento per il cambio di sesso. Stravolge in questo modo la sua vita in maniera totale e definitiva.

