L'Eredità, Massimo Cannoletta ci riprova nella puntata di oggi giovedì 3 dicembre dopo la caduta di ieri

Su Rai1, prima del tg, il quiz con Flavio Insinna. Attesa per il concorrente leccese

03 dicembre 2020 a

a

a

Attesa per L'Eredità di stasera, giovedì 3 dicembre 2020. Su Rai1 va in onda un'altra puntata del quiz condotto da Flavio Insinna e che vede ancora protagonista Massimo Cannoletta, leccese, il supercampione caduto nella puntata di ieri. Nella prova finale della Ghigliottina di mercoledì, si è infatti presentata Francesca come campionessa.

Ancora un Triello, ma non la Ghigliottina infatti, per Massimo Cannoletta, che finora nel programma che anticipa il tg delle 20, ha accumulato un bottino complessivo di 202.500, Vediamo se il pugliese riuscirà a riprendersi la trasmissione in una puntata nella quale avrà sicuramente lo stimolo giusto per rifarsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.