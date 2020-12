Propaganda Live su La7, la rivincita dei Melancholia: la band di Foligno eliminata da X Factor ospite di venerdì 4 dicembre 2020

Il gruppo di Foligno in prima serata su La7 domani a Propaganda Live

Eliminati da X Factor 2020 ma domani venerdì 4 dicembre, su La7 a Propaganda Live in prima serata, i Melancholia saranno i protagonisti. Ospite musicale della trasmissione, sarà infatti la band band di Foligno per la prima apparizione Tv dopo l'eliminazione dal talent. Una rivincita dopo le polemiche per il raffinato gruppo musicale.

Propaganda Live, programma di Diego Bianchi "Zoro", va in onda in diretta dalle 21.10. Ospite il fumettista Sergio Staino che parlerà di attualità e presenterà l'antologia dedicata al suo Bobo, Quel signore di Scandicci. Per il reportage di Diego Bianchi: Napoli è zona rossa. Questa settimana il programma racconta l'apertura parziale delle scuole elementari, le botteghe chiuse degli artigiani del presepe e il lutto dei cittadini per la morte di Maradona. Intervista a Peppe Barra.

Nel corso della puntata nuovi monologhi inediti recitati da Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, mentre non mancheranno le divertenti parodie di Fabio Celenza. In collegamento, la deejay e conduttrice radiofonica Kay Rush stilerà una nuova classifica. In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

