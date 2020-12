Harry Potter, l'attore Daniel Radcliffe verso il matrimonio con Erin Darke. Gli ultimi rumors

03 dicembre 2020 a

a

a

Daniel Radcliffe, l'attore inglese 31enne che si è arricchito interpretando Harry Potter, da anni è fidanzato con l'attrice americana Erin Darke diventata famosa in particolare per la serie televisiva Dietland. Secondo i rumors che circolano nell'ambiente del mondo del cinema, presto i due potrebbero sancire la loro unione con il matrimonio. Lei è nata nel 1984 a Flint, nel Michigan e sembra che si siano conosciuti nel 2013, recitando sul set di Giovani Ribelli. La loro relazione è considerata una delle più stabili del mondo del cinema. Proteggono molto la loro privacy, tra l'altro lei (a differenza di lui) non è affatto appassionata di social network.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.