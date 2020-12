Harry Potter, l'attore Daniel Radcliffe è il più pagato al mondo. Ecco quanto guadagna

03 dicembre 2020 a

a

a

Ha 31 anni e quando a 10 fu selezionato per interpretare Harry Potter, la sua vita cambiò. Ora Daniel Radcliffe (stasera in tv 3 dicembre su Canale 5), attore britannico, oltre ad essere ricco è uno dei personaggi mondiali del cinema. Appassionato di poesia (usa lo pseudonimo Jacob Gershon quando le scrive), è un ammiratore di Richard Dawkins (esponente del neodarwinismo), suona il basso e tifa il Fulham Football Club. In questo periodo di lockdown si è lasciato andare anche all'intervista Hot Ones. E' fidanzato con l'attrice americana Erin Darke famosa per la serie tv Dietland. Per Daniel interpretare Harry Potter, come detto, è stato un vero affare. Nel primo film guadagnò 250mila sterline, che erano già tanto per un bambino. Ma poi grazie al successo il suo compenso è cresciuto fino alle stelle. Dopo il quinto film il suo patrimonio si aggirava intorno ai 18 milioni, poi altri 14 per il lavoro successivo e ancora, ancora, ancora. Quando aveva 22 anni il patrimonio veniva stimato in 90 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. Secondo la rivista People, nell'ultimo anno ha guadagnato 82 milioni di dollari. E sempre secondo People è il più pagato attore al mondo.

