Ascolti tv 2 dicembre 2020, trionfo per Gigi Proietti su Rai1, il Silenzio dell'Acqua cambia giorno e non va

Trionfo di Rai1 nella gara degli ascolti della prima serata di ieri mercoledì 2 dicembre. "Gigi, che spettacolo", ha battuto Il silenzio dell'acqua 2 su Canale 5 e L'Alligatore su Rai2.

Ci sono stati 3.263.000 spettatori pari al 14,1% di share per l'omaggio a Proietti. Su Canale5 la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2, la serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti non è andata oltre 2.053.000 spettatori con uno share del 9,4%. Lo spostamento di giorno dal venerdì al mercoledì (la prima puntata fece 2,6 milioni), non ha portato al successo. Su Rai2 il secondo episodio de L’Alligatore 1.000.000 spettatori (4,2%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha registrato 2.008.000 spettatori con il 9%, mentre su Italia1 il film The Legend of Tarzan ne ha totalizzati 1.962.000 spettatori (7,9%) e su Rete4 Speciale Stasera Italia ha guadagnato 1.126.000 spettatori (5%). Su La7 Atlantide 833.000 spettatori (4,9%), su Tv8 X Factor 14 in chiaro ha raccolto 540.000 spettatori (2,6%), sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi è stato visto da 482.000 spettatori (1.9%).

