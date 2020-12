Bake Off Italia 2020, Sara Moalli: chi è la finalista "designer": una torta dedicata alla finale e una valanga di messaggi social

La ragazza ha 29 anni ed insegue un sogno

03 dicembre 2020 a

a

a

Bake off Italia 2020 va in onda con la finale, su Real Time (canale 31), venerdì 4 dicembre 2020 e una delle finaliste è Sara Moalli. Sara ha 29 anni, è detta la "designer" e insegue il sogno della pasticceria. Ha deciso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi completamente a questo lavoro.

Dopo un’occupazione stabile presso un’azienda a Milano, ha deciso di partecipare a Bake Off, ottava edizione. Sara ha 29 anni ed è di Gallarate. E' molto seguita sui social e dopo l'accesso in finale eccola con una torta con scritto "finale". Un post su Instagram che ha scatenato una valanga di commenti e di auguri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.