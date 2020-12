Bake Off Italia 2020, anticipazioni finale venerdì 4 dicembre: l'indizio di Damiano Carrara | Video

Su Real Time viene eletto il miglior pasticciere amatoriale d'Italia. Il post dello chef

Venerdì 4 dicembre 2020, finale di Bake Off Italia 2020. Monia, Sara e Philppe si giocano il titolo di miglior pasticciere amatoriale d'Italia nel talent cook show che va in onda in prima serata. Siamo alla finale, erano partiti in sedici e sono rimasti in tre.

Lo chef Damiano Carrara, ha condiviso un video promo nella sua pagina Instagram, nel quale ci sono alcuni indizi su quello che succederà. Delle anticipazioni su una trasmissione che è stata registrata in estate.

Nell'occasione viene festeggiato anche il decimo anniversario di messa in onda del programma di Bake Off Italia, una trasmissione fortunata condotta da Benedetta Parodi.

Nel video si vedono alcune scene e la dida d'invito è festosa ed eloquente. “Venerdì grande festa! 100⁰ puntata di #BakeOffItalia e Finalissima. Che combo! Ci vediamo alle 21.20 per commentare insieme”.

