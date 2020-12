Beautiful, le anticipazioni di oggi 3 dicembre: le promesse di Ridge e le minacce di Thomas

03 dicembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, 3 dicembre, alle ore 13.40 come al solito su Canale 5 appuntamento con la telenovela Beautiful. Ma cosa accade nella puntata? Ecco le anticipazioni. Brooke è molto triste: ha scoperto che Katie ha bisogno di un trapianto per continuare a vivere. I continui battibecchi con il marito hanno ormai stancato Logan che vorrebbe iniziare a fidarsi di lui. Ridge cede e le promette che le starà accanto: i due decidono di non discutere più su Thomas. Ma lui di nascosto entra all'intero della casa dei Forrester e nella camera di Douglas: è pronto a minacciarlo ancora una volta.

