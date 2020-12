Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 3 dicembre: Davide Donadei in esterna con Beatrice e poi con Chiara. La dura scelta

Anche una sorpresa che emozionerà il ragazzo

Anticipazioni di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 3 dicembre 2020, su Canale 5. Al centro del programma condotto da Maria De Filippi, c'è il trono classico con Davide Donadei.

Il ragazzo fatto una bella esterna con Beatrice, nella casa dove ora vive e ha mostrato foto della famiglia, segnatamente del fratello e della madre e si è lanciato in una confidenza con la ragazza, rivelando quanto si sente solo in questo momento. Davide ha fatto una esterna anche con Chiara.

Qui la riuscita non sembra esserci stata con la ragazza con le sensazioni di diffidenza di lei che poi confessa anche Donadei. Le liti tra i due pare abbiano segnato un solco nella relazione di conoscenza. Per Davide c'è poi una sorpresa da madre e fratello: emozioni in vista.

