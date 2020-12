Stasera in tv 3 dicembre, su La7 torna Piazzapulita: Covid e immigrazione

03 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 3 dicembre, su La7 torna Piazzapulita, il programma di approfondimento e inchieste condotto da Corrado Formigli. Al centro della trasmissione ovviamente ci sarà il Covid, in particolare il decreto approvato nella notte che vieta gli spostamenti tra regioni e l'uscita dai comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e dell'1 gennaio. Si farà inoltre il punto sui vaccini e sull'ormai imminente Dpcm. Ma si parlerà anche d'immigrazione: un’inchiesta esclusiva ricostruirà le ultime ore di vita di Youssuf, il bambino salvato dalla Open Arms, morto in attesa di una evacuazione medica. Un’inchiesta che "racconta il deserto Mediterraneo e indaga risvolti e responsabilità". Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti (in aggiornamento).



