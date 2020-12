Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria su Youtube: scollatura e lattina in mano. Cosa beve, la confessione a sorpresa

Si è presentata insieme a Giorgia Pantini

"Nicole ma cosa bevi, tu brindi col tè in lattina?", la domanda arriva subito dai follower della diretta Youtube alla quale Nicole Soria ha partecipato (insieme a Giorgia Pantini) il giorno dopo la conclusione di Matrimonio a prima vista 2020.

Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria: "Presto il nome del mio fidanzato, seguitemi. Avanti fra alti e bassi"

Sul canale di Marco Rompietti, l'ex moglie di Andrea Ghiselli nel docureality, ha sfoggiato scollatura e trasparenze seduta sul letto di casa, insieme ad un particolare che non è sfuggito ai fan: la bevanda sorseggiata. Nicole a quel punto è stata costretta a rivelare cosa c'era dentro: "No, questa è Red Bull gialla con Jagermeister dentro", sorride Nicole. Curiosità svelata (resta da capire se la risposta era ironica o meno), ma non quella del suo fidanzato il sui nome "svelerò presto".

