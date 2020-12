Il Cantante mascherato 2, l'edizione a gennaio: le indiscrezioni su giuria e partecipanti del programma di Milly Carlucci

La trasmissione di venerdì a partire dal 29: le prime indiscrezioni

03 dicembre 2020 a

a

a

Torna il Cantante mascherato. La seconda edizione del fortunato programma condotto da Milly Carlucci partirà venerdì 29 gennaio 2021 e le puntate saranno cinque, sempre su Rai1.

Secondo indiscrezioni - i dettagli non sono stati ufficializzati - ci saranno in giuria Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna. Loro sono confermatissimi. Non vedremo ne Il Cantante mascherato 2, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto e contestualmente il web parla insistemente della presenza in giuria di Teo Mammuccari che ha vinto la prima edizione celato dietro la maschera del coniglio.

Come sempre sono diversi i nomi che circolano per il cast e uno di questi è Francesco Monte reduce dalla partecipazione al torneo dei campioni a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Ma è ancora presto per sapere. La certezza è che il programma di successo tornerà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.