Matrimonio a prima vista 2020: Nicole e Giorgia in diretta su Instagram. Vita privata e retroscena: le confessioni

Le ex mogli di Andrea e Luca insieme a Marco Rompietti sul web

02 dicembre 2020 a

Nicole Soria e Giorgia Pantini, grandi protagoniste di Matrimonio a prima vista 2020, in diretta su Youtube.

Sul canale di Marco Rompietti, ternano di 33 anni,sposo divorziato dell'edizione del 2019 di Matrimonio a prima vista, ecco le ex spose di Andrea Ghiselli e Luca Cantiano che si confessano. Prima tema il web e l'insulto.

Giorgia e Nicole in bella forma. Giorgia: "Abbiamo riattivato i social e parlo di me e della mia esperienza, non voglio che si parli di altri con violenza verbale".

Nicole: "Guai all'insulto, ho visto delle bruttissime cose che mi hanno riguardato da vicino".

Giorgia: "Dopo Luca non mi sono fidanzata con nessuno. Stavo a Velletri per riprendermi le cose e quindi non è vero. Cercavo solo una soluzione per tornare con Luca".

Interviene Fabrizio Quattrini tirato in ballo da Giorgia che dopo la rottura ha detto di averlo chiamato come esperto (psico terapeuta di coppia). e lo è stato nel docureality.

Giorgia risponde a una domanda su ciò che potrebbe succedere fra lei a Luca in futuro. "Sono legata a Luca, ma il sentimento non c'è più. Ad oggi non penso ci sia possibilità in futuro".

Progetti televisivi? Giorgia e Nicole: "Pechino Express".

Giorgia sulla sua situazione sentimentale: "Sono single. Mi piacerebbe essere fidanzata ma non ho nessun fidanzato. Devo dire che prima di baciare Luca mi vergognavo come una matta, ora sono più sicura delle mie sensazioni".

Nicole sulla relazione con Andrea e sul futuro: "Ho preferito provarci dando il 100 per cento. Chi è il mio fidanzato? Presto saprete chi è, la mia storia va bene con un po' di alti e bassi, stiamo bene insieme".

