Stasera in tv 2 dicembre, sul Nove l'approfondimento con Accordi e disaccordi: ospiti e anticipazioni

Approfondimento in prima serata sul Nove. Dalle 21,30 di mercoledì 2 dicembre andrà in onda Accordi e disaccordi, il programma della seconda serata che sbarca in prima con 3 appuntamenti speciali, un modo per festeggiare una stagione da record con una media di oltre mezzo milione di telespettatori e con picchi sopra gli 800.000. Ospiti di questa serata speciale il leader di Articolo Uno Pier Luigi Bersani e il direttore del Reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

A guidare il programma sempre Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. In puntata saranno affrontati i temi caldi legati alla seconda ondata dell’emergenza sanitaria, con il Paese che, ancora diviso in 3 zone di rischio, si prepara a ricevere le nuove indicazioni di contenimento per il periodo delle feste. Appuntamento sul Nove dalle 21,30.

