Un posto al sole, anticipazioni della soap di Rai3 di oggi mercoledì 2 dicembre 2020: la sfida di Marina

02 dicembre 2020 a

a

a

Anticipazioni di Un Posto al Sole, la soap di Rai3 che va in onda oggi mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 20.45.

La trama vede Alberto sempre più tormentato dalle richieste di Clara e non trova via d'uscita. Intanto intuisce che Barbara ha un certo interesse per lui e non si tratta solo di lavoro. Marina è molto delusa dalla fragilità di Fabrizio e dalla sua incapacità di reagire con fermezza alle difficoltà dei Cantieri. La Giordano si trova quindi ad affrontare completamente sola, la crisi della sua azienda. Cinzia, decisa a non perdere Cotugno, si prepara al sommo sacrificio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.