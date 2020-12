Stasera in tv mercoledì 2 dicembre 2020, Atlantide su La7 col Processo di Norimberga

02 dicembre 2020 a

a

a

Atlantide, Andrea Purgatori presenta il processo di Norimberga stasera mercoledì 2 dicembre 2020 in prima serata.

A pochi giorni dall’anniversario del processo più famoso della storia – che ha appena compiuto 75 anni – Atlantide di Andrea Purgatori presenta Nuremberg. All'interno, il film Processo di Norimberga 1945-2020 (Usa-Canada, 2000) di Yves Simoneau – con Alec Baldwin, Jill Hennesy, Christopher Plummer e Brian Cox. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il folle sogno di Adolf Hitler ha lasciato dietro si sé distruzione, disperazione e una moltitudine d’involontari responsabili.

Dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre del 1946, i giudici di Stati Uniti, Russia, Francia e Gran Bretagna mettono alla sbarra 21 gerarchi nazisti con l’accusa di crimini di guerra, crimini contro la pace, guerre d’aggressione e crimini contro l’umanità. In apertura, il procuratore capo americano Robert Jackson sostenne che i crimini imputati erano stati così “premeditati, malvagi e devastanti che la civiltà non può ignorarli, perché non potrebbe sopravvivere se tutto ciò si ripetesse”. Può la giustizia evitare che l’orrore si ripeta? E quanto pesa la memoria di fronte al pericolo di nuove derive autoritarie? Andrea Purgatori ne discute con il giornalista Paolo Mieli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.