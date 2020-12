Stasera in tv mercoledì 2 dicembre 2020, su Iris Woody Allen con Magic in the moonlight e La maledizione dello scorpione di giada

02 dicembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 2 dicembre 2020 in prima e seconda serata su Iris, i film Magic in the moonlight e La maledizione dello scorpione di giada.

In occasione dell’85esimo compleanno di Woody Allen, Iris dedica infatti una rassegna al grande cineasta newyorkese: “Woody 85”.

Dodici titoli, le commedie più famose – eccezion fatta per il cult tra i cult Match Point – e i film più onirici e sognanti che hanno caratterizzato la carriera di Allen come Midnight in Paris e To Rome with Love. Quelli della prossima settimana (9 dicembre), sono: Match point e Anything else.

