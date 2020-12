Stasera in tv 2 dicembre, su Italia1 The legend of Tarzan: cast, trama e trailer | Video

02 dicembre 2020 a

Film d'avventura in prima serata su Italia1 mercoledì 2 dicembre. Alle 21,20 infatti andrà in onda The legend of Tarzan, per la regia di David Yates. La trama vede Tarzan che non è più quello che conosciamo: ha abbandonato la giungla da molti anni, messo da parte l'esperienza di vita africana unica nel suo genere, visto che lì è cresciuto in maniera simbiotica con la fauna e la vegetazione del luogo. Ora conduce una vita borghese ed è noto come John Clayton III, Lord Greystoke. Al suo fianco, l'amata e fedele Jane, diventata moglie dell'uomo. Tuttavia John viene invitato a tornare in Congo per portare a termine la missione di emissario commerciale del Parlamento. Questo il trailer del film.

Dietro la richiesta di tornare in Congo vi è una trama più complessa e malvagia e l'uomo, vittima del disegno orchestrato dal capitano belga Leon Rom, rischia di trasformarsi in una pedina funzionale all'avidità e alla sete di vendetta del capitano. Piccolo dettaglio a interferire con i piani malvagi: tornare, per John Clayton III ovvero Lord Greystoke, a essere il Tarzan di un tempo è questione di un attimo. Nel cast: Samuel Lee Jackson, Djimon Hounsou, Jim Broadbent, Margot Robbie, Lasco Atkins, Simon Russell Beale, Christoph Waltz, Alexander Skarsgard, Casper Crump ed Ella Purnell.

