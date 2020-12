Stasera in tv mercoledì 2 dicembre 2020, il film "La vedova Winchester" su Rai4 horror biografico: la trama

02 dicembre 2020 a

“La vedova Winchester”, va in onda stasera, mercoledì 2 dicembre alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). La vicenda, intrisa di soprannaturale, si svolge a inizi ‘900 e racconta il tormento di Sarah Winchester, vedova di uno dei più importanti venditori di armi degli Stati Uniti, convinta di essere perseguitata dai fantasmi di coloro che erano morti a causa delle armi fabbricate dalla sua azienda. Per questo motivo, la donna amplierà la sua magione per ospitare al suo interno le anime tormentate dei defunti. Una storia ricca di atmosfera e pathos che vanta l’interpretazione di un’ottima Helen Mirren e la regia degli specialisti in paura cinematografica Michael e Peter Spierig. Un film horror biografico tutto da gustare per gli amanti del genere.



